Накануне новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка напомнят водителям правила пересечения железнодорожных путей

Дед Мороз и Снегурочка на переезде Винзили. Фото из архива РЖД

Обратить внимание автомобилистов на проблему безопасности, чтобы не допустить случаев столкновения автотранспорта с подвижным составом, железнодорожникам помогают Дед Мороз и Снегурочка.

В последние дни уходящего года сказочные новогодние персонажи «дежурят» на переездах с интенсивным автомобильным движением: у станций Верх-Нейвинск (Свердловская обл.), Винзили (Тюменская обл.), Сургут, Нижневартовск (ХМАО), Ноябрьск (ЯНАО) и др.

Чтобы помочь освежить знания ПДД автомобилистам, сказочные герои раздают им иллюстрированные памятки. Особое внимание водителей обращается на движение через жд переезд при неблагоприятных погодных условиях: снегопад, гололед, ветер. Добросовестные водители за пересечение переезда с соблюдением всех правил получают от Деда Мороза автомобильные сувениры, поздравления с наступающим праздником и заряд хорошего настроения.

Адресная работа с водителями практикуется на Свердловской магистрали не первый год и приносит свои плоды. В 2022 году на переездах СвЖД зафиксировано снижение количества происшествий (три против четырех в 2021 году), пострадало три человека, при этом смертельных случаев удалось избежать.

Вместе с тем проблема безопасности на железнодорожных переездах остается актуальной. В 2022 году в границах СвЖД дежурные по переездам зафиксировали более 1500 нарушений водителями ПДД. В основном это пересечение путей при запрещающих сигналах светофора, проезд под закрывающийся шлагбаум, объезд шлагбаума. Каждое из этих нарушений могло привести к трагедии.

Свердловская железная дорога напоминает: железнодорожный переезд – один из самых опасных участков магистрали. При появлении запрещающих сигналов на переездном светофоре, даже при еще открытом шлагбауме, выезжать на переезд запрещено. Согласно ПДД, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.