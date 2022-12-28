На дороге в Каменске-Уральском нашли необычную птицу

Необычную птицу нашли жители Каменска-Уральского. Фото: паблик "Подслушано в Каменске-Уральском"

Жители Каменска-Уральского нашли на одной из улиц родного города необычную птицу. Неравнодушные горожане приютили лесного гостя, накормили и обогрели, а теперь ищут, куда можно пристроить птицу. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Горожане, приютившие птицу, говорят, что она похожа не необычного лесного голубя. Он вылетел из леса и едва не попал по машину.

Необычного голубя могут пристроить в приют для птиц.