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НовостиДом. Семья28 декабря 2022 12:33

На дороге в Каменске-Уральском нашли необычную птицу

Горожане обогрели и накормили лесного гостя
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Необычную птицу нашли жители Каменска-Уральского. Фото: паблик "Подслушано в Каменске-Уральском"

Необычную птицу нашли жители Каменска-Уральского. Фото: паблик "Подслушано в Каменске-Уральском"

Жители Каменска-Уральского нашли на одной из улиц родного города необычную птицу. Неравнодушные горожане приютили лесного гостя, накормили и обогрели, а теперь ищут, куда можно пристроить птицу. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Горожане, приютившие птицу, говорят, что она похожа не необычного лесного голубя. Он вылетел из леса и едва не попал по машину.

Необычного голубя могут пристроить в приют для птиц.