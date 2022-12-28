В Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на «красный»

Известно, что водитель ранее семь раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле 25-летний водитель иномарки Daewoo Nexia сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте вечером 27 декабря.

- После ДТП пострадавшего школьника увезли в больницу, где врачи диагностировали у него закрытый перелом правой стопы. Водитель пояснил, что ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Известно, что водитель ранее семь раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, в момент происшествия он был трезв.

- Пострадавший школьник рассказал, что гулял вместе с другом. Подойдя к регулируемому пешеходному переходу, несовершеннолетние увидели, трамвай, на котором хотели поехать, из-за чего и побежали на «красный», - добавили в госавтоинспекции.