Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 10:59

Жители Екатеринбурга пожаловались на работу Ozon

В интернет-магазине объяснили, что происходит
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Некоторые пункты выдачи действительно испытывают повышенную нагрузку из-за ажиотажного спроса

Некоторые пункты выдачи действительно испытывают повышенную нагрузку из-за ажиотажного спроса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на работу Ozon. По словам горожан, доставку заказанного ими товара все время переносят, а в пунктах выдачи постоянные очереди. В интернет-магазине объяснили, что происходит.

- Сейчас некоторые пункты действительно испытывают повышенную нагрузку из-за ажиотажного спроса, но в подавляющем большинстве справляются с наплывом клиентов и заказов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ozon. - Очереди в пунктах выдачи могут случаться, но преимущественно в вечернее время. Чтобы избежать их, мы рекомендуем клиентам приходить за заказами в утреннее и дневное время.

Что касается увеличения сроков доставки, то в интернет-магазине сообщили, что это нормально для онлайн-коммерции в период в больших распродаж, и объясняется опять же высоким спросом на товары.

Также в Ozon отметили, что сейчас восемь из десяти заказов доставляются клиентам вовремя, а сервисы интернет-магазина работают стабильно.