Некоторые пункты выдачи действительно испытывают повышенную нагрузку из-за ажиотажного спроса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на работу Ozon. По словам горожан, доставку заказанного ими товара все время переносят, а в пунктах выдачи постоянные очереди. В интернет-магазине объяснили, что происходит.

- Сейчас некоторые пункты действительно испытывают повышенную нагрузку из-за ажиотажного спроса, но в подавляющем большинстве справляются с наплывом клиентов и заказов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ozon. - Очереди в пунктах выдачи могут случаться, но преимущественно в вечернее время. Чтобы избежать их, мы рекомендуем клиентам приходить за заказами в утреннее и дневное время.

Что касается увеличения сроков доставки, то в интернет-магазине сообщили, что это нормально для онлайн-коммерции в период в больших распродаж, и объясняется опять же высоким спросом на товары.

Также в Ozon отметили, что сейчас восемь из десяти заказов доставляются клиентам вовремя, а сервисы интернет-магазина работают стабильно.