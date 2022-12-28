Анастасия Петрова скрывает лицо под капюшоном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районном суде Екатеринбурга 28 декабря выбирают меру пресечения Анастасии Петровой, которую обвиняют в убийстве своих сыновей 10 и 15 лет, а также дочки, которой было всего пять месяцев.

В суде женщина закрыла голову капюшоном, с собой она принесла листок с текстом, написанным от руки. На вопрос судьи «Есть ли у вас несовершеннолетние дети?» она тихо ответила: «Уже нет».

Напомним, что трагедия случилось два дня назад в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге. В одной из квартир многоэтажного дома мать убила троих детей, о чем сообщила родне. После этого появилось несколько версий случившегося. Семья Петровых – религиозная. Также в анализах Петровой, по предварительным данным, нашли следы запрещенных веществ.

В суде Анастасия заявила, что не помнит число, когда ее задержали. Перед заседанием женщине назначили адвоката Олега Грязютина, который будет ее защищать.

Судья спросил Петрову, есть ли у нее несовершеннолетние дети, на что она тихо ответила: «Уже нет».

Женщине грозит срок до 20 лет лишения свободы.

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