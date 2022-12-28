В Екатеринбурге за 540 млн продают автоцентр

Здание можно перепрофилировать под любой вид бизнеса Фото: Авито

В Екатеринбурге за 540 миллионов рублей продается автоцентр, который находится в переулке Базовый, 38. Объявление о продаже появилось на Авито.

- Возможно перепрофилирование здания под любой вид бизнеса, отличная транспортная логистика, в непосредственной близости находится разворотная площадка (ТЦ «Леруа Мерлен»), прямые выезды на Челябинский и Тюменский тракт, выезды через объездную автодорогу на Пермский и Серовский тракты, - указано в объявлении.

Также продавец сообщает, что общая площадь земельного участка - 8 907,00 кв. м. Рядом с автоцентром обустроена стоянка. В самом здании расположены торговые площади, два автосалона, офисы и кузовной цех.