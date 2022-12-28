В Сысерти создадут кластер по переработке отходов

В Сысерти создают инфраструктуру для переработки отходов Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава Сысертского городского округа рассказал о том, что здесь создадут кластер по переработке отходов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам мэра, сейчас в округе большой проблемой является строительный и растительный мусор, который невыгодно вывозить на большие расстояния, поэтому нужно перерабатывать или утилизировать на территории округа.

- Мы бы хотели, что и эти, и другие подобные фракции, например автомобильные шины и пластик, перерабатывались прямо у нас, – рассказывает Дмитрий Нисковских.

В Сысертском городском округе уже есть инфраструктура для решения экологических вопросов, например, производство по переработке шин, где создают покрытие для детских и спортивных площадок. Готов в процесс переработки включиться один из заводов по производству строительных материалов. Это позволит создать мощный кластер по переработке отходов.