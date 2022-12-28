В Свердловской области предпринимателям разрешили продлевать договоры без согласительных процедур

Продлевать договоры можно в заявительном порядке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области предпринимателям разрешили продлевать договоры и другие разрешительные документы без согласительных процедур. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

- Изменения закрепляют возможность продления договоров по размещению нестационарных торговых объектов, организации розничных рынков и ярмарочной деятельности, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Продлевать договоры можно, подав заявление. Ранее в случае окончания действия договора предпринимателям необходимо было вновь проходить череду согласительных процедур и заключать новый договор.

Эти изменения - один из механизмов поддержки экономического сектора региона в условиях санкционного давления.