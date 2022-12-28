Землетрясение произошло на границе со Свердловской областью

Землетрясение зафиксировали специалисты на приборах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На границе Свердловской и Челябинской областей, в районе города Снежинска 19 декабря произошло землетрясение. Оно было таким слабым, что жители региона ничего не заметили.

- Есть Казахстанский национальный центр данных. У них из-за расстояния бывают погрешности, мы сверяем с ними информацию. Они 19 декабря в районе Снежинска зарегистрировали землетрясение. У нас тоже есть запись, но она еще не обработана, - рассказал «КП-Екатеринбург» заведующий геофизической лабораторией-обсерваторией «Арти» Олег Кусонский.

Кроме того, днем, 23 декабря было зарегистрировано землетрясение в районе Североуральска. Его магнитуда составила в районе трех.

Напомним, на севере Свердловской области произошло землетрясение. Это следует из данных Международной системы мониторинга (МСМ). Землетрясение оценили в 3,6 балла. Оно случилось 27 октября в полночь между Серовом и Сосьвой.