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НовостиОбщество28 декабря 2022 7:13

Землетрясение произошло на границе со Свердловской областью

Оно было таким слабым, что жители региона ничего не заметили
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Землетрясение зафиксировали специалисты на приборах

Землетрясение зафиксировали специалисты на приборах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На границе Свердловской и Челябинской областей, в районе города Снежинска 19 декабря произошло землетрясение. Оно было таким слабым, что жители региона ничего не заметили.

- Есть Казахстанский национальный центр данных. У них из-за расстояния бывают погрешности, мы сверяем с ними информацию. Они 19 декабря в районе Снежинска зарегистрировали землетрясение. У нас тоже есть запись, но она еще не обработана, - рассказал «КП-Екатеринбург» заведующий геофизической лабораторией-обсерваторией «Арти» Олег Кусонский.

Кроме того, днем, 23 декабря было зарегистрировано землетрясение в районе Североуральска. Его магнитуда составила в районе трех.

Напомним, на севере Свердловской области произошло землетрясение. Это следует из данных Международной системы мониторинга (МСМ). Землетрясение оценили в 3,6 балла. Оно случилось 27 октября в полночь между Серовом и Сосьвой.