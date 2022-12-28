Глава компании «Атомстройкомплекс» награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Первый зам. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков по поручению губернатора Евгения Куйвашева вручил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени главе компании «Атомстройкомплекс», Заслуженному строителю РФ Валерию Ананьеву.

– Это достойная оценка вашего труда, вашего вклада в развитие уральских городов, – отметил Алексей Шмыков. – В регионе хорошими темпами строится жилье – мы рассчитываем повторить рекордные показатели прошлого года, когда было построено около 3 млн кв. м жилья. В этом году мы серьезно продвинулись в комплексном освоении территорий, в дорожном строительстве, модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройстве наших городов и поселков. Поэтапно решаются вопросы строительства и ремонта школ. Я благодарю всех вас за труд, высокий профессионализм и ответственность!

Напомним, Валерий Ананьев уже обладает знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени – теперь ему присуждена высшая награда Свердловской области. Созданная им компания «Атомстройкомплекс», в структуру которой входит 11 современных заводов, строительные подразделения, крупный проектный институт, работает в регионе уже 27 лет и является постоянным партнером власти в решении социальных задач. «Атомстройкомплекс» активно участвует в комплексном обновлении городской ткани, расселении ветхого и аварийного жилья, обеспечении жильем отдельных категорий граждан. На протяжении многих лет «Атомстройкомплекс» входит в число крупнейших благотворителей Свердловской области. Валерий Ананьев возглавляет комитет по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, а также комиссию по работе со зданиями – объектами историко-культурного наследия.