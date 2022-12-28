Силовики прокомментировали приговор уральцу, убившему женщину и ее маленьких сыновей

Женщину и ее детей жестоко убили в сентябре 2021 года. Фото: соцсети

28 декабря 2022 года в Свердловском областном суде вынесли приговор Виталию Сартдинову, который в сентябре прошлого года пришел в гости к Полине Титовой, где после распития спиртных напитков, убил и изнасиловал женщину и двух ее малолетних сыновей.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению, а также к выплате моральной компенсации в размере 6 миллионов рублей. По словам адвоката, Сартдинов раскаялся в совершении жестокого преступления в отношении Полины, но вину в убийстве и изнасиловании ее детей не признал.

По версии следствия, в ночь на 22 сентября прошлого года Виталий в квартире по Центральному бульвару в Кировграде, изрядно выпив, во время конфликта ранил Полину ножом, а потом задушил ее, а потом зарезал двух ее сыновей. Также он изнасиловал женщину.

- Для сокрытия следов убийства злоумышленник поджёг при помощи зажигалки постельные принадлежности, которые лежали на диване в квартире, после чего скрылся с места преступления. При этом злоумышленник похитил ювелирные изделия, принадлежавшие указанной пострадавшей женщине (кольца, цепочку, кулон, пару серёжек), а также смартфон, на общую сумму более 57 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Виталий Сартдинов получил пожизненный срок Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ущерб от пожара составил 500 тысяч рублей. Силовики опросили свидетелей, провели все необходимые экспертизы, в ходе которых оказалось, что подсудимый был вменяем.

- Вину обвиняемый, который содержится под стражей, признал, детализировав свои показания в ходе следственного действия – проверки показаний на месте, - уточнили в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора рецидивисту.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

- Работу по раскрытию данного резонансного преступления на месте ЧП организовывал лично начальник свердловского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Сыщики уголовного розыска выявили и задержали подозреваемого в ходе разыскных мероприятий на одной из местных автомоек, где он работал. Фигурантом жуткой резни оказался местный житель – гражданин, 1983 года рождения, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, Виталий Сартдинов ранее был неоднократно судим: дважды за грабеж, по одному разы – за убийство, вымогательство и хищение транспорта.

- В изобличении душегуба сыщики уголовного розыска применяли «детектор лжи». Когда полиция его задержала, у него были обнаружены золотые украшения и сотовый телефон погибшей женщины. Благодаря профессиональной работе свердловских полицейских и наших коллег из регионального Следственного комитета, безнаказанной данная резня не осталась, - рассказал полковник Валерий Горелых.

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