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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 6:34

На Урале будут судить женщину, зарезавшую соседа

Она схватилась за нож после побоев
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Обвиняемая сбегала за ножом, которым убила соседа, домой

Обвиняемая сбегала за ножом, которым убила соседа, домой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить женщину, зарезавшую соседа. Все произошло 12 сентября 2022 года в селе Черданцево Сысертского района. Обвиняемая схватилась за нож после побоев.

- Обвиняемая находилась дома у своих соседей, с которыми вместе распивала спиртные напитки. Между соседями произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес побои женщине, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После драки женщина побежала на свой участок. Она перепрыгнула через забор, чтобы попасть на него быстрее. Там она взяла нож и вернулась к соседу. Мужчина скончался на месте от четырех ударов ножом.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд.