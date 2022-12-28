Обвиняемая сбегала за ножом, которым убила соседа, домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить женщину, зарезавшую соседа. Все произошло 12 сентября 2022 года в селе Черданцево Сысертского района. Обвиняемая схватилась за нож после побоев.

- Обвиняемая находилась дома у своих соседей, с которыми вместе распивала спиртные напитки. Между соседями произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес побои женщине, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После драки женщина побежала на свой участок. Она перепрыгнула через забор, чтобы попасть на него быстрее. Там она взяла нож и вернулась к соседу. Мужчина скончался на месте от четырех ударов ножом.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд.