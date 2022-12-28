С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- Расписание рейсов новой программы составлено таким образом, чтобы пассажиру было максимально удобно спланировать путешествие, - отметили в «Аэрофлоте». - Прямые перелеты без пересадок в Москве позволят также сэкономить время в пути и бюджет.

Добавим, что самолеты авиакомпании в Минеральные воды также начали летать из Перми, Уфы, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Напомним, ранее мы писали, что жители Среднего Урала активно путешествуют по республикам Северного Кавказа. Спрос на это направление растет с мая. Представители туротрасли уверены, что в следующем году свердловских путешественников на Кавказе станет еще больше.