На Урале прокуратура взыскала с организации за пожар в лесу 24,2 млн рублей

Работы производились в условиях введенного особого противопожарного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильская природоохранная прокуратура взыскала с КСП «Кайгородское» 24,2 млн рублей в качестве возмещения ущерба за пожар в лесу, который произошел 14 июня 2021 года. Сотрудники ведомства выяснили, что возгорание произошло по вине лесопользователя, осуществляющего заготовку и вывозку древесины.

- Причиной пожара послужило несоблюдение арендатором в лице КСП «Кайгородское» правил пожарной безопасности в лесах, которое выразилось в проведении работ по весенней доочистке лесосеки, размещении порубочных остатков в кучах и валах местами ближе 10 м. к примыкающим лесным насаждениям, - рассказали в прокуратуре. - Также лесосека по периметру не была пройдена минерализованной полосой, вследствие чего вышеуказанный пожар распространился на прилегающие лесные насаждения и участки.

Кроме того, работы производились в условиях введенного особого противопожарного режима.

Помимо возмещения ущерба в целях обеспечения исполнения судебного решения по заявлению природоохранного прокурора судом наложен арест на денежные средства лесопользователя, находящиеся на счетах в кредитных организациях. Решение суда не вступило в законную силу.