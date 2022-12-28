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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:19

СвЖД назначила вечерний рейс ретропоезда «Уральский экспресс» по екатеринбургскому кольцу

По многочисленным просьбам пассажиров в преддверии Нового года Свердловская магистраль назначает 29 декабря 2022 года новый (дополнительный) рейс туристического ретропоезда «Уральский экспресс» – «Вечерний кольцевой маршрут».
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Он пройдет по центру Екатеринбурга вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка. Обратно – через Екатеринбург-Сортировочный до вокзала (ст. Екатеринбург-Пассажирский).

Состав ретропоезда на всем пути следования поведет легендарный ретро-электровоз ЧС2, произведенный в 1960-е годы (известный как «Чебурашка»). Вагоны «Уральского экспресса» очень комфортные (СВ и люкс), интерьеры и экстерьер выполнены в стилистике начала XX века, предусмотрены вагон-ресторан и вагон-буфет. В пути можно будет отведать традиционные блюда уральской кухни и безалкогольный глинтвейн, сделать памятные снимки (есть даже специальное фотокупе, где установлено оборудование для получения моментальных фотографий). Работает Wi-Fi с информационно-развлекательной системой, в которую загружены рассказы и интересные факты об истории железных дорог.

На станции Шувакиш для путешественников создана новогодняя атмосфера. Возле вокзала возвышается шестиметровая голубая ель, которую нарядили к празднику. На территории множество световых фигур, костровая чаша. Организованы специальные фотозоны, буфет. Здание ретровокзала и посадочная платформа повторяют облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги. Мебель и интерьеры выполнены по эскизам того времени. На платформе установлены деревянные навесы со скамейками, станционный колокол, часы. В вечернее время ретровокзал, украшенный декоративной новогодней подсветкой, становится сказочным и очень уютным.

Полная продолжительность ретротура по вечернему кольцу – 2 часа 35 минут. Расписание составлено таким образом, чтобы горожане успевали совершить поездку за настроением вечером после работы. Отправление «Уральского экспресса» – в 19:05 местного времени со станции Екатеринбург-Пассажирский. Возвращение – в 21:40.

Стоимость билетов в вагон СВ – 799 рублей, в вагон-бар – 1299 рублей (включен депозит 500 рублей), полного купе в вагоне-люкс – 6800 рублей (включен депозит 2 тыс. рублей на 4х человек). Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

О назначении рейсов «Уральского экспресса» по вечернему кольцевому маршруту в 2023 году будет сообщено дополнительно.