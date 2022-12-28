Свердловский омбудсмен привезла для раненых в Окружной военный госпиталь мази и мандарины

Фото: страница во «ВКонтакте» Татьяны Мерзляковой

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила Окружной военный госпиталь -354. Вместе с Председателем Правления Нотариальной Палаты Ириной Переваловой и членом Правления Ольгой Филипповой она привезла раненым мандарины и мази.

- Прошу прощения у всех, кому отказываю в соленьях - вареньях, грибочках-ягодках. Не разрешают это здесь. Дома попробуют. Вдоволь. А потом опять ... к пацанам! - написала на своей странице во «ВКонтакте» Татьяна Мерзлякова.

Напомним, в начале апреля Татьяна Мерзлякова посетила раненых учпстников спецоперации на Украине, которые проходили лечение в госпитале №354 Центрального военного округа Минобороны РФ и №5 Росгвардии РФ.

По словам уполномоченного по правам человека, уход за военными там очень достойный. Кстати, лечение проходят здесь не только солдаты из Свердловской области, призывали из разных регионов России.