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НовостиОбщество28 декабря 2022 3:04

В Екатеринбурге завершили поиски 50-летнего мужчины

Андрей Кучергин пропал 24 декабря
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Поисками мужчины занимались полицейские и волонтеры Фото: «ЛизаАлерт»

Поисками мужчины занимались полицейские и волонтеры Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершили поиски 50-летнего Андрея Кучергина, пропавшего 24 декабря. Поисками мужчины занимались полицейские и волонтеры.

- Найден, Жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, в Свердловской области продолжаются поиски 36-летней Любови Белюшиной. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, о пропаже женщины сообщил ее бывший муж. О ее местонахождении ничего неизвестно с 22 декабря. По предварительным данным она могла поехать в город Реж.