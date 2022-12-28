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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 2:45

Спасатели потушили пожар на складе пиломатериалов в Горном Щите

Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели потушили пожар на складе пиломатериалов в Горном Щите. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

- В 02:37 огнеборцы ликвидировали открытое горение, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, первые сообщения о пожаре поступили спасателям в 19:02. Возгорание произошло на территории торгового комплекса расположенного на 17 километре Полевского тракта. В 21:13спасатели локализовали огонь. На месте пожара работали 13 единиц техники и 46 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.