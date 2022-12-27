Врачу из Березовского передали ключи от новой квартиры

Семье хирурга из Березовского передали ключи от двухкомнатной квартиры. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Семье хирурга Музаффара Халимбаева из Березовского передали ключи от новой квартиры. Жилье врачу и его жене с двумя маленькими дочками приобрел муниципалитет в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

- Это уже добрая традиция, когда в Березовском получают ключи от новых квартир молодые специалисты, которые так нужны нашему округу. Мы надеемся, что эта программа будет продолжаться, и врачи, которые приедут к нам, будут работать десятки лет, - рассказал главный врач Березовской ЦГБ Станислав Кан.

Новая двухкомнатная квартира площадью 68 квадратных метров находится поблизости от места работы врача. В ней уже сделан ремонт от застройщика и оборудованы два санузла. Через десять лет работы в Березовской ЦГБ Музаффар Маматазимович сможет приватизировать полученное жилище.

Также в начале декабря девяти врачам Серовской городской больницы передали ключи от служебной квартиры в новостройке. А летом 2021 года 11 врачей из Красноуфимска получили новые квартиры в центре города.