В Красноуфимске девушке-сироте дали благоустроенную квартиру только после вмешательства прокуратуры

Через суд девушке удалось получить квартиру Фото: Александр ГЛУЗ

В Красноуфимске девушке, оставшейся в детстве без попечительства родителей, дали благоустроенную квартиру. Это произошло только после вмешательства прокуратуры.

Девушка еще в 2014 году была поставлена на учет для целей предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда. Собственного жилья у свердловчанки не было. Однако на момент проверки прокуратуры девушке так и не дали квартиру.

- В целях защиты ее прав прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями о возложении на Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области обязанности по предоставлению жилого помещения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Красноуфимский районный суд удовлетворил требования прокурора. На данный момент девушке предоставлено собственное благоустроенное жилье.