В Верхней Салде в садовом товариществе сгорел дом

Площадь пожара составила 36 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде 27 декабря произошел пожар в садовом товариществе. Сообщение о нем поступило в 18:00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава, - прокомментировали в МЧС.

Площадь пожара составила 36 квадратных метров, на территории сгорел садовый дом. Уже 18:12 огонь был локализован, спустя пять минут спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 19:00.

Ранее мы писали о пожаре под Верхней Пышмой. На базе отдыха загорелись три гостевых домика. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Спасатели получили сообщение о происшествии ночью 27 декабря. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 19 человек личного состава.