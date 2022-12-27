В Свердловской области благодаря прокуратуре в счет государственного бюджета взыскали 41 миллион рублей

Прокуратура направила иск в Арбитражный суд о недостоверности договора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратуре удалось добиться взыскания в счет государственного бюджета. Его сумма составила 41 миллион рублей.

Два предпринимателя заключили фиктивную договоренность на поставки и медиативные соглашения. Однако участники сделок не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность.

- В действиях обеих сторон усматривались признаки недобросовестного умышленного поведения, свидетельствующего о совершении действий в обход закона, а именно о намерении сторон придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сумма сделки оставила 41 миллион рублей. Законность их получения не была доказана. В связи с этим, прокуратура направила иск в Арбитражный суд о недостоверности договора. Также было решено в доход государства направить эти средства.