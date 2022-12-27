На площади 300 квадратных метров сгорели три гостевых дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Верхней Пышмой произошел пожар на базе отдыха, которая расположена на 23 километре Старотагильского тракта. Спасатели получили сообщение о происшествии ночью 27 декабря.

- На площади 300 квадратных метров сгорели три гостевых дома, повреждены кровля и перекрытие гостевого дома на территории базы отдыха. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 19 человек личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Справиться с огнем удалось ближе к утру, в 05:03 открытое горение было ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к девяти утра.

Напомним, в Горном Щите спасатели локализовали пожар, который вспыхнул на складе открытого хранения пиломатериалов. Первые сообщения о происшествия поступили в 19:02 по местному времени.