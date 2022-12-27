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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 17:33

Под Верхней Пышмой произошел пожар на базе отдыха

На площади 300 квадратных метров сгорели три гостевых дома
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На площади 300 квадратных метров сгорели три гостевых дома

На площади 300 квадратных метров сгорели три гостевых дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Верхней Пышмой произошел пожар на базе отдыха, которая расположена на 23 километре Старотагильского тракта. Спасатели получили сообщение о происшествии ночью 27 декабря.

- На площади 300 квадратных метров сгорели три гостевых дома, повреждены кровля и перекрытие гостевого дома на территории базы отдыха. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 19 человек личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Справиться с огнем удалось ближе к утру, в 05:03 открытое горение было ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к девяти утра.

Напомним, в Горном Щите спасатели локализовали пожар, который вспыхнул на складе открытого хранения пиломатериалов. Первые сообщения о происшествия поступили в 19:02 по местному времени.