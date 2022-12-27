Евгений Куйвашев поздравил маленьких свердловчан на елке в резиденции

Губернатор поздравил юных свердловчан с праздником. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с наступающим новым годом юных свердловчан. Это произошло на елке в резиденции главы области 27 декабря.

Традиционно елки проходят каждый год в резиденции в зале под куполом. В этот раз они начались 23 декабря и будут идти до 8 января.

- Помимо праздничного хоровода у елки всех гостей резиденции губернатора ждет новогодний спектакль, в котором задействованы лучшие актеры Екатеринбургского театра юного зрителя, хореографический коллектив Дворца молодежи и танцоры Лаборатории движения «Форма», - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

За праздничные каникулы резиденцию губернатора должны посетить больше 6 тысяч детей со всей области. В числе приглашенных на елку есть и дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей. Также придут и дети, чьих отцов призвали в рамках частичной мобилизации. Для всех них пройдет около 40 мероприятий.