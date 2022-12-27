В Екатеринбурге росгвардейцы поймали мужчину, перевозившего краденые аккумуляторы на такси

Задержанный признался в краже, его доставили в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардиии поймали местного жителя, который перевозил украденные аккумуляторы с грузовой машины на такси. К силовикам обратился водитель, который рассказал, что перевозит подозрительного пассажира.

По его словам, он принял заказ доставить неизвестного ему гражданина с улицы Опалихинской к дому на улице Бебеля. Прибыв по указанному адресу, пассажир вышел из машины, подошел к стоявшему во дворе Scania, снял с него два аккумулятора, и попросил отвезти его к пункту приема металла.

- После того, как водитель доставил мужчину до пункта назначения, где он сдал зарядные устройства, он отвез его обратно к дому, откуда принял заказ, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Чтобы не стать соучастником преступления, таксист обратился к росгвардейцам. Задержанный признался в краже, его доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.