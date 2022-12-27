Финансирование программы комплексного развития Нижних Серег увеличилось на 403 миллиона рублей

Губернатор увеличил финансирование комплексной программы развития Нижних Серег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы комплексного развития Нижних Серег на 2020–2025 годы. Бюджет станет больше на 403,3 миллиона рублей. Такое решение было принято на заседании правительства Свердловской области.

- Напомним, комплексная программа была разработана по поручению главы региона после разрушительного паводка в июле 2020 года для скорейшего восстановления отраслей, пострадавших от разлива реки, и придания дополнительного импульса развитию территории, - прокомментировали в департаменте информационной политики Свердловской области.

После изменений финансирование составляет 3,6 миллиарда рублей. Дополнительные деньги бюджета будут потрачены на строительство газопровода для газоснабжения частных домов в поселке Атиг, через деревню Шарама, село Аракаево и поселок Михайловский завод.

Также в план включено благоустройство парков культуры и отдыха в селе Первомайское и поселке Дружинино. Будут развивать жилищное строительство, транспортную инфраструктуру, физическую культуру и спорт. Бюджет направят и на облагораживание природного парка Оленьи ручьи.