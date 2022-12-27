Спасатели локализовали пожар на складе пиломатериалов в Горном Щите

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Горном Щите спасатели локализовали пожар, который вспыхнул на складе открытого хранения пиломатериалов. Первые сообщения о происшествия поступили в 19:02 по местному времени.

- В 21:13 огнеборцы локализовали пожар на площади 300 квадратных метров. Работы по ликвидации открытого горения продолжаются, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло на территории торгового комплекса расположенного на 17 километре Полевского тракта. С огнем борются 13 единиц техники и 46 человек личного состава. Информацию о пострадавших спасатели не получали.

Напомним, в Тавде 26 декабря загорелся отечественный автомобиль на улице Лермонтова. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о его возгорании поступило в 15:08.