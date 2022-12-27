Глава Свердловской области исполнил новогоднюю мечту воспитанницы школы-интерната

Павел Креков передал девочке подарок от лица губернатора области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднюю мечту воспитанницы школы-интерната №17. Двенадцатилетняя Арины Корепановой загадала побывать в Санкт-Петербурге.

Такое желание девочка написала на своей открытке во время Екатерининской ассамблеи в начале декабря. Именно ее с «елки желаний» снял губернатор области. 27 декабря сертификат на поездку в северную столицу девочке вручил заместитель губернатора Павел Креков.

- Она просто грезит столичными городами. К сожалению, семья не может себе позволить такие поездки. Получается, что губернатор осуществил ее главную мечту. У Арины есть коляска, тьютор сопровождающий. Поэтому уверен, ее ждет комфортная и увлекательная поездка, – отметил директор интерната Марк Ицкевич.

Девочка отправится в Санкт-Петербург уже в весенние каникулы будущего года. Арина поедет туда вместе с мамой. Она хочет погулять по Невскому проспекту и посетить один из художественных музеев города.