В Каменске мать добилась предоставления средств реабилитации для ребенка-инвалида

Дальнейшее обеспечение средствами реабилитации на контроле прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске мать добилась предоставления технических средств реабилитации для ребенка-инвалида. В этом ей помогла прокуратура Свердловской области.

Женщина ухаживает за дочерью-инвалидом. Для этого ей нужны средства реабилитации - подгузники. В соответствии с законом, свердловчанке должны предоставить средства гигиены из расчета три штуки в день.

- При этом, в соответствии с федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида на отделение Фонда социального страхования Российской Федерации возложена обязанность предоставлять заявителю технические средства реабилитации, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим, районный прокурор внес руководителю территориального Фонда социального страхования Российской Федерации представление. Поэтому заявительницу обеспечили средствами для ее ребенка. Дальнейшее обеспечение на контроле прокуратуры.