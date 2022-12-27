«Уралвагонзавод» выпустил новые минометы для использования в зоне СВО

Новые минометы отвечают всем требованиям к современному артиллерийскому вооружению. Фото: пресс-служба УВЗ

Сотрудники НИИ «Буревестник», который входит в концерн «Уралвагонзавод» поставил для Минобороны РФ новые минометы 2Б11. Коллектив выполнил Гособоронзаказ и досрочно отгрузил партию оружия, которую в дальнейшем будут использовать в зоне специальной военной операции.

- Благодаря мастерству конструкторов минометы ЦНИИ «Буревестник» по многим характеристикам являются одними из лучших в мире, состоят на вооружении Российской армии, отлично зарекомендовали себя, как надежное и безотказное оружие, - отметил директор по особым поручениям АО «Концерн Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

Примечательно, что новые минометы отвечают всем требованиям к современному артиллерийскому вооружению.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на УВЗ возобновили масочный режим, такие меры связаны с высокими показателями заболеваемости ОРВИ. Приказ подписал исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин.