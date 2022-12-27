В Верхней Туре установили уникальные часы

Уникальные часы установили по инициативе ветеранов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Верхней Туре на центральной площади установили новый арт-объект. Он называется «Времена года». Инициатором проекта стал Совет ветеранов города. На создание декоративной композиции деньги поступили из областного и местного бюджета, от бизнеса и от заинтересованных горожан.

- По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области с 2017 года внедряются механизмы инициативного бюджетирования. Этот инструмент предполагает, что жители города предлагают проект и готовы сами частично его профинансировать, доля их участия составляет от 5%. Из бюджета Свердловской области направляется 50% стоимости проекта, остальные средства выделяет муниципальный бюджет и бизнес, - пояснил министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков.

Сама композиция олицетворяет все четыре времени года. Они изображены женскими фигурами. Также в арт-объекте есть и подвижные части, и световые иллюминации. Работа часов сопровождается различными звуками.

Установка и создание уникальных часов обошлась в 2,8 миллиона рублей. А местные жители пожертвовали 140 тысяч.