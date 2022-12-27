В Екатеринбурге появился первый зимний батут для детей

Представители парка предлагают использовать батут как фотозону. Фото: ТРЦ «Радуга Парк»

В Екатеринбурге появился первый зимний батут. Его установили в парке торгового центра «Радуга Парк». Сам аттракцион выглядит очень празднично. Представители парка также предлагают использовать его как фотозону.

- Аттракцион создан специально для зимнего времени и работает до минус 15 градусов. Обувь снимать не нужно, оператор батута выдаст специальные бахилы от скольжения, - рассказала представляющая парка Ксения Кармацких.

Аттракцион подойдет для детей в возрасте от четырех до девяти лет. Посещение батута в праздничные дни и выходные обойдется свердловчанам в 200 рублей, в рабочие дни вход стоит 150 рублей. Оплачивается только сеанс без учета времени.

Ранее в Екатеринбурге прошло открытие Экспо-Елки-2023. Она будет работать до 8 декабря. Там для детей создали ледяной городок, каток, парк аттракционов с каруселями, батутами и VR-зоной, а также для юных уральцев проведут несколько спектаклей.