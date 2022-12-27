Информацию о пострадавших спасатели не получали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горном Щите вспыхнул пожар на складе открытого хранения пиломатериалов. Спасатели получили сигнал в 19:02 по местному времени, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

- Возгорание произошло на территории торгового комплекса расположенного на 17 километре Полевского тракта. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на недопущении распространения огня на соседние строения, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информацию о пострадавших спасатели не получали, в тушении задействованы 13 единиц техники и 46 человек личного состава.

Напомним, в Екатеринбурге в двенадцатом часу ночи 26 декабря произошел пожар в шестиэтажном доме на улице Кировградской. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались самостоятельно по лестничным маршам пять человек.