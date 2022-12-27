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НовостиОбщество27 декабря 2022 14:23

В Екатеринбурге женщине, убившей своих троих детей, грозит до 20 лет колонии

Ранее специалисты обнаружили в анализах многодетной матери следы наркотика
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Женщине грозит огромный тюремный срок. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Женщине грозит огромный тюремный срок. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге 37-летней женщине предъявили обвинение за убийство своих троих детей. Трагедия произошла в ЖК «Бажовский», где и проживала семья. Жертвами стали несовершеннолетние в возрасте 15 и 10 лет, а также шестимесячная девочка.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебные медицинские, генетические и другие. Также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

После проверки специалисты обнаружили в анализах многодетной матери следы наркотика. Если Анастасию Петрову признают вменяемой, ей грозит срок до 20 лет лишения свободы.