Почетный серовский врач умерла на 93-м году жизни

Фото: сообщество «Серовская городская больница» в социальной сети «ВКонтакте»

Легендарного серовского врача-гинеколога Фавзии Баталовой не стало на 93-м году жизни. Об этом сообщает Серовская городская больница. Фавзию Измайловну по праву считают отличником здравоохранения России. Кроме того, ее имя было занесено в серовскую Книгу Почета в 2005 году.

Среди почетных горожан Фавзия Баталова была награждена званием «За заслуги в охране здоровья населения города и высокий профессионализм».

Фавзия Баталова в 1962 году окончила Астраханский медицинский институт. После обучения она работала три года в Туве. А на работу в Серов Фавзию Измайловну пригласила заведующая Горздравом Евгения Прищепова.

Для коллег Фавзия Баталова была образцом, на который равнялись молодые специалисты. Ее профессионализм позволил развивать гинекологию в Серове и оказать помощь тысячам женщин, а также новорожденным.