Обновление проходило в два этапа. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась самая большая детская поликлиника по адресу Окунева, 32. Работы проводились в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», их общая стоимость составила чуть больше 51 миллиона рублей.

- Обновление проходило в два этапа. В 2019 году был выполнен ремонт фасада и первого этажа здания. В рамках второго этапа поэтапно отремонтированы подвал, второй и третий этажи. В кабинетах и коридорах заменены окна, двери, лестничные ограждения, полы и потолки, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

По словам мэра города, работа в этом направлении будет продолжена, уже в конце января или начале февраля завершится капитальный ремонт детской поликлиники по улице Победы, 42.

- К поликлинике прикреплено более 22 тысячи детей, в учреждении работают 24 педиатрических участка. Радует, что создаются условия для персонала медучреждения, детей и их родителей, - отметил главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.