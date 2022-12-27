«Уральские авиалинии» исполнили мечту 11-летнего мальчика побывать в кабине самолета

Мальчишка совершил тренировочный полет и успешную посадку в аэропорту Зальцбурга на авиатренажере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» в канун Нового года исполнила желание 11-летнего мальчика, который мечтал побывать в кабине пилота. Шар с мечтой юного уральца с «Елки желаний» снял полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

- Его желание сбылось прямо в день рождения! Вместе с мамой, двумя братьями и сестрой он посетил наш авиационный технический центр, где в сопровождении старшего инструктора Юрия Попова увидел самолеты, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Примечательно, что мальчишка совершил тренировочный полет и успешную посадку в аэропорту Зальцбурга на авиатренажере.

- Ребенок счастлив. Это ни за какие деньги не купишь. Спасибо всем огромное! И мы счастливы, конечно, что он счастлив. Думаю, теперь он точно станет пилотом, - поделилась мама мальчика.