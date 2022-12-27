В Екатеринбурге местного жителя отправили в колонию за пьяное вождение

Водителя за рулем Chevrolet остановили на улице Луганской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 35-летнего местного жителя отправили в колонию за пьяное вождение, мужчина не в первый раз попался на подобном нарушении. Во время разбирательства выяснилось, что водителя за рулем Chevrolet остановили на улице Луганской.

- При прохождении медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. При этом осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В прошлый раз ему назначили 200 часов обязательных работ, а также запретили водить машину в течение двух лет.

- Учитывая, что подсудимый не встал на путь исправления, Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 5 лет, - добавили в ведомстве.