Почти три тысяч жителей Югры заболели гриппом

Грипп бушует по всей Югре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжает расти количество заболевших гриппом и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен во всех возрастных категориях. С начала сезона в регионе гриппом заразились больше 2 800 человек. За минувшую неделю число заболевших составило 239 случаев, что выше эпидпорога на 232%. Об этом информирует портал ugra-news.ru.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ быстрее всего растет в Сургуте, Лангепасе, Радужном, Мегионе, а также Ханты-Мансийском, Октябрьском, Березовском и Белоярском районах.

Постепенно снижается заболеваемость в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нягани, Когалыме, Покачах, Нижневартовском, Сургутском, Кондинском районах.

Удалось стабилизировать ситуацию в Югорске, Урае, а также Советском Нефтеюганском района.