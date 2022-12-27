В Югру переехали около 700 специалистов

Соотечественники возвращаются на родину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Югре подвели итоги работы с россиянами, которые проживали в других странах. Оказалось, что в регион переехали около 700 специалистов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В регион переезжают специалисты, в которых нуждаются здравоохранение, образование, энергетика и социальная сфера. Привлечение соотечественников из других стран помогает развивать экономику Югры.

В 2022 году Ханты-Мансийский автономный округ включился в федеральную программу «Здравствуй, Россия!», по которому 50 молодых специалистов познакомились с культурой и историей Югры.