В Нижнем Тагиле на УВЗ вновь ввели масочный режим из-за гриппа и ОРВИ

Правила распространяются на всех работников предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на УВЗ возобновили масочный режим, такие меры связаны с высокими показателями заболеваемости ОРВИ. Приказ подписал исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин.

По данным TagilCity.ru, документ вступает в силу уже со вторника, с 27 декабря, правила распространяются на всех работников предприятия. Также вводится обязательная дезинфекция рук, социальная дистанция и измерение температуре.

Напомним, в Свердловской области за минувшие семь дней снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 19 по 25 декабря зарегистрировано 69,04 тысячи новых случаев заражения, что ниже уровня прошлой недели на 7,4%.

Однако эти показатели превышают средний многолетний уровень на 150%. В структуре заболеваемости 47% составляют дети.