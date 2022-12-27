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НовостиОбщество27 декабря 2022 11:08

Депутат Гордумы Екатеринбурга помог мобилизованным связистам

Алексей Вихарев передал необходимое техническое оборудование
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Депутат постоянно помогает мобилизованным уральцам. Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат постоянно помогает мобилизованным уральцам. Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Председатель медицинской фракции городской думы Алексей Вихарев приобрел и передал для бригады мобилизованных связистов техническое оборудование и теплые вещи. Это уже 23-й отправленный депутатов гуманитарный груз.

За помощью к Алексею Вихареву обратились мобилизованные, которые готовятся к отправке в зону специальной военной операции. После этого депутат закупил и передал для связистов бинокли, квадрокоптер, активные наушники для подавления шума, прорезиненные дождевики, газовые горелки и гемостатические салфетки.

Также в составе груза отправлены продукты и теплые вещи, которые жители Екатеринбурга передали через пункт приема помощи, расположенный в общественной приемной Алексея Вихарева.

- Мы сердечно благодарим за оказанную вами помощь, то, что вы предоставили, нам очень пригодится. Победа будет за нами. Спасибо, – поблагодарили мобилизованные.