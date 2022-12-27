Пассажиры пожаловались на пробки при въезде в терминал аэропорта Нового Уренгоя

В аэропорту Нового Уренгоя возникли пробки у терминала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Нового Уренгоя пожаловались на пробки при въезде в терминал аэропорта. Об этом пишет портал «Ямал 1». Причиной, по словам горожан, стала неотлаженная система въезда и выезда в воздушной гавани.

По словам автомобилистов, ситуацию сильно усугубляет короткий интервал ожидания, который ограничен 15 минутами.

При этом, сотрудники аэропорта говорят, что во время проведения тестовой эксплуатации терминала время бесплатного нахождения в зоне - до 30 минут. После этого плата составляет 800 рублей, столько стоит находиться здесь на протяжении часа.