На Урале женщина вернула деньги за несостоявшийся курс по созданию канала на Яндекс.Дзен

Женщина не успела пройти курс из-за занятости и попросила вернуть за него деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Тавды вернула деньги за несостоявшийся курс по созданию и продвижению интернет-канала на Яндекс.Дзен. Для этого ей пришлось обратиться в консультационный пункт по защите прав потребителей Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и судиться с предпринимателем.

- Еще в 2021 году между потребителем и индивидуальным предпринимателем был заключен договор по проведению обучающего курса. Для оплаты данного договора потребитель оформила онлайн-рассрочку, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре. - В связи с отсутствием времени на изучение материалов потребитель не прошла ни одного урока и посчитала для себя нужным отказаться от исполнения заключенного договора.

До суда женщина не один раз звонила и направляла заявление о расторжении договора и возврата 39 600 рублей за курс предпринимателю, но он игнорировал ее.

Решением суда с предпринимателя была взыскана уплаченная сумма по договору, компенсация морального вреда, расходы на оказание юридической помощи и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Всего более 62 тысяч рублей.