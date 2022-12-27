В Башкирии приставы ищут жителя Ивделя, задолжавшего 370 тысяч рублей

Приставы в Башкирии объявили его в розыск Фото: Алексей БУЛАТОВ

28-летний парень родом из Ивделя уехал в Башкирию, чтобы избежать оплаты алиментов девятилетней дочке. Теперь Александра Даровских ищут судебные приставы в республике.

По версии приставов, молодой человек скрывался долгое время в Свердловской области, а затем уехал в Башкортостан. Сейчас он должен 370 тысяч рублей за алименты дочери.

- Предположительно Александр Даровских скрывается на территории Республики Башкортостан. Также должник имеет навыки по изготовлению корпусной мебели в связи, с чем может оказывать подобные услуги населению, - уточняет пресс-служба ГУФССП России по Республике Башкортостан.

Александр Даровских, наодящийся в розыске. Фото: ГУФССП России по Республике Башкортостан

Поиск должника в первую очередь объявили в Аургазинском районе Башкирии. В Ивделе Александр не являлся в службу судебных приставов, не появлялся на месте жительства. Теперь ему запрещено выезжать за пределы России.

В службе призывают всех, кто что-либо знает об Александре Даровских, сообщали в дежурную часть ГУФССП России по Башкортостану. Обращаться можно по телефонам: 8 (909) 345-52-65, 8 (347) 273-56-40.