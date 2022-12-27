Мэрия Нижнего Тагила потратит на пиар больше 3 млн рублей

Издание, победившее в конкурсе, должно будет опубликовать 252 информационных материала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила потратит на пиар в СМИ больше 3 млн рублей. Сейчас администрация города ищет компанию, которая будет в 2023 году освещать деятельности органов местного самоуправления. Информация об этом появился на сайте гозакупок.

- Под освещением деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил и размещению социально значимой информации понимаются обязательства Исполнителя, в том числе по написанию, верстке и публикации новостей с выводом на главную страницу сайта и отправкой в новостные агрегаторы Дзен.Новости, Google.News, - сообщается в техзадании.

Согласно опубликованным документам, издание, победившее в конкурсе, должно будет опубликовать 252 информационных материала не менее 1000 знаков в каждом. Редакция должна находиться в Нижнем Тагиле. В ней должно быть трудоустроено не менее одного специалиста.