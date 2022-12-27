В ЯНАО решили не отказываться от новогодних мероприятий для детей

В детским сада Ямала не будут отменять утренники Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе не будут вводить массовые ограничения на проведение новогодних мероприятий для детей. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Отмена утренников и спектаклей для детей в отдельных населенных пунктах связана с превышением эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Именно из-за этого в конце второй четверти в учебных заведениях ввели дистант. От новогодних утренников пока отказались только в городе Муравленко.

- Централизованного распоряжения об отмене утренников в ЯНАО не было, - рассказали изданию в окружном Департаменте образования.