В Екатеринбурге цены на связь повысил еще один сотовый оператор

Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотовые операторы продолжают повышать цены на связь. На этот раз на рост стоимости услуг связи обратили внимание клиенты «Мегафона». В компании объяснили, с чем связаны изменения.

- Мы действительно пересматриваем условия ряда архивных тарифов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Мегафона». - Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи, в том числе ростом затрат на закупку оборудования и эксплуатацию сети.

Напомним, недавно жителей Екатеринбурга, пользующихся услугами оператора Теле2, возмутило повышение цен на сотовую связь. В компании тогда объяснили, что вынуждены повысить стоимость услуг, чтобы не допустить ухудшения качества сервисов.