На Белоярской АЭС рассказали, когда начнут строить пятый энергоблок

Пуск нового блока может произойти к 2035 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на Белоярской атомной электростанции готовятся к возведению нового реактора. Он будет уже пятым по счету. О том, когда он появится, сегодня, 27 декабря, рассказали представители АЭС.

- В этом году была утверждена дорожная карта госкорпорации Росатом по строительству энергоблока №5 на площадке Белоярской АЭС, - говорит заместитель главного инженера по безопасности и надежности Белоярской АЭС Валерий Шаманский. - В течение 2023 года планируем передать материалы инвестпроекта по сооружению энергоблока для капитальных затрат концерна Росэнергоатом. В 2024 году мы планируем разработать задание на проектирование сооружения.

После этого в 2025 году пройдут общественные обсуждения и будет проведена экологическая экспертиза. В этом же году на АЭС планируют завершить все проектные работы.

- В конце 2026 года или в начале 2027-го у нас уже будет лицензия на сооружение и мы приступим к строительству, - добавляет Валерий Шаманский. – Пуск нового блока планируем к 2035 году.

Добавим, что энергоблоки №1 и №2 на АЭС уже остановлены и готовятся к выводу из эксплуатации. Электроэнергия вырабатывается сейчас третьим и четвертым энергоблоками БН-600 и БН-800. Причем последний был включен в энергосистему региона в 2015 году. А в 2022 году он первым в мире был переведен на так называемое МОКС-топливо. На АЭС отмечают, что если сильно упростить, то такое топливо состоит из ядерных отходов.