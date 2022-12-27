В Березовском построят детскую поликлинику

Поликлиника примет первых пациентов в 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2025 году в городе Березовский Свердловской области построят детскую поликлинику. Об этом глава города Евгений Писцов сообщил ИА «Уральский меридиан».

Сейчас специалисты завершают работу над проектом поликлиники. Известно, что здание будет многоэтажным, оно рассчитано на 800 посещений в смену. Поликлинику возведут на территории больничного городка, где ранее располагалось здание инфекционного отделения горбольницы.

По словам мэра, в медицинских учреждениях Березовского есть дефицит кадров. Два года в городе действует программа по обеспечению медицинского персонала жильем, на это ежегодно из городской казны тратят по 8 миллиардов рублей.